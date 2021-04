Calciomercato Inter: Marotta prova a beffare la dirigenza juventina e tenta il colpo Dybala per il 2022

Il futuro di Paulo Dybala appare sempre più lontano dai bianconeri. A poco più di un anno dalla scadenza del contratto del numero 10 bianconero, la Juve rischia di perdere Dybala a zero senza incassare un euro, dopo il 30 giugno del 2022. Oltre il danno ci sarebbe anche la beffa perchè Beppe Marotta, l’ad dell’Inter, avrebbe fatto una sorta di promessa alla Joya, come dichiarato dall’esperto di mercato, Alfredo Pedullà: “E’ una storia finita ad agosto 2019 quando l’avevano ceduto: questa situazione può aver dato il colpo di grazia definitivo. Siamo a 15 mesi dalla scadenza del contratto, ha giocato poco sempre: questo metterà la Juve nella condizione di non rinnovare e di valutare scambi. Con tutto il rispetto per Lautaro, che è un grande centravanti, Dybala sereno e tranquillo è una roba sublime. Noi abbiamo raccontato un retroscena: quando si è lasciato con Marotta, gli ha detto che gli sarebbe piaciuto un giorno tornare a lavorare con lui. La destinazione di Dybala deve andargli bene: lui ha detto no allo United, ritiene che la Premier non sia il campionato di riferimento, vorrebbe andare in Spagna. Questa è la fine di una storia triste”.

Marotta è l’uomo che nel giugno del 2015 investì 32 milioni di euro più 8 di bonus, per portare Dybala alla Juventus. Ora l’a.d. nerazzurro osserva dalla sponda nerazzurra la situazione che si sta creando in casa Juve preparando un’operazione a costo zero che p

Per l’argentino il match contro il Torino avrebbe dovuto essere il ritorno in campo dopo quasi 3 mesi di assenza ma Dybala insieme a Weston McKennie e Arthur Melo sono stati sorpresi dai carabinieri durante una festa con una decina di persone nella villa di McKennie ben oltre l’orario del “coprifuoco” anti Covid. Fabio Paratici ha parlato prima del derby di questo “caso”: “La vigilia complicata della Juve? Di quest’argomento ha parlato ampiamente Pirlo, non mi dilungherei troppo – ha detto il dirigente a Dazn – Hanno sbagliato e pagato con una multa e un’esclusione. Deciderà il mister, sempre supportato da noi, su quando dovranno rientrare. Mercato? Pensiamo prima al Torino, giochiamo una partita per volta. Siamo concentrati su questo. Le considerazioni sui giocatori si fanno sempre, non solo in questa stagione”.