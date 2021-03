Calciomercato, Inter e Milan a duello per un difensore algerino

Aïssa Mandi del Betis Siviglia finisce nel mirino delle due milanesi. Il classe 1991 è in scadenza

Secondo quanto riferito da todofichajes, l’Inter sta sondano il terreno per Aissa Mandi. Il difensore centrale del Betis Siviglia è in scadenza di contratto e al momento la firma per il rinnovo appare difficile. Nei prossimi giorni l’entourage del giocatore riprenderà i contatti con la società spagnola ma la volontà di Mandi sembra essere quella di lasciare la Liga. Nel mercato di gennaio anche il Liverpool ha tentato l’assalto ma il Betis ha opposto resistenza. Marotta e Ausilio, nonostante l’incertezza societaria, stanno lavorando sotto traccia e tengono alta l’attenzione soprattutto sui giocatori in scadenza. Per il portale spagnolo, alcuni emissari dell’Inter hanno contattato l’agente del giocatore e hanno espresso la volontà di Antonio Conte di averlo con lui nella prossima stagione. Mandi si è trasferito al Betis nel luglio 2016 dopo aver avuto una parentesi importante al Reims, in Francia. Con gli spagnoli è cresciuto tantissimo ed è diventato un giocatore apprezzato da molti top club. Nel Betis, Madi ha disputato 165 presenze e messo a referto 8 gol e 3 assist.

Obiettivo Mandi, è derby tra Inter e Milan

Anche il Milan ha messo gli occhi sul difensore algerino. A riferirlo è SportMediaset. Per Mandi si profila quindi un derby di mercato. Il classe 1991 fa gola soprattutto per la situazione contrattuale e tenendo conto delle sue potenzialità. Mandi piace alla dirigenza rossonera perché, oltre alle sue importanti capacità difensive, dimostra di essere molto bravo sotto porta. Maldini e Massara puntano molto su Mandi anche se stanno riflettendo su quello che potrebbe essere il futuro di Fikayo Tomori. Il difensore di proprietà del Chelsea piace molto ma per riscattarlo i Blues chiedo almeno 28 milioni di euro. Cifra sicuramente importante che quindi potrebbe spingere i rossoneri a virare completamente sul difensore algerino. Però, con l’eventuale partenza di Alessio Romagnoli si potrebbe aprire un scenario in cui il Milan potrebbe riscattare l’inglese con i soldi della cessione del capitano e affondare il colpo su Mandi. I rossoneri sfidando l’Inter ma alla porta ci sono anche Liverpool e Lione.