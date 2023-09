Calciomercato Inter, missione rinnovo Mkhitaryan | Cifre e dettagli

La sublime prestazione sfornata nel derby contro il Milan ha ulteriormente rafforzato la posizione gerarchica di Henrikh Mkhitaryan nelle file dell’Inter, col primato solitario in classifica che è stato ufficialmente agguantato.

Inter, obbiettivo rinnovare Mkhitaryan

Secondo quanto riporta Tuttosport, l’Inter avrebbe intenzione di rinnovare Mkhitaryan, il cui contratto è al momento in scadenza a giugno 2024. Il nativo di Erevan è ormai cruciale per Inzaghi, e pare destinato a continuare ad esserlo. Il rinnovo potrebbe essere di due anni, oppure di uno con opzione per il secondo.