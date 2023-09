Milan, Pioli sopravvalutato: altro record negativo per il tecnico

Stefano Pioli è entrato nella storia del Milan, questa volta in senso negativo. Nessun tecnico rossonero aveva perso cinque derby consecutivamente. Un dato tanto brutto quanto allarmante considerando anche come sono arrivate queste sconfitte: tutte con un largo scarto. Quella di stasera larghissimo, umiliante per i tifosi e per la storia del club.

Milan, ora testa al Newcastle

Dopo il 5-1 subito nel derby contro l’Inter ieri sera, il Milan tornerà già oggi ad allenarsi in vista della sfida di martedì in Champions League a San Siro contro il Newcastle. Prevista a Milanello una seduta di scarico per chi ha giocato ieri e una classica per il resto del gruppo