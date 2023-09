L’Inter cala il pokerissimo e affonda il Milan (5-1)

L’Inter si aggiudica il derby numero 222

Inter, il derby è tuo. I nerazzurri calano il pokerissimo e il Milan si deve arrendere. Doppio Mkhitaryan, super Thuram, Chalanoglu e Frattesi firmano il derby, a nulla serve il gol di Leao. Un derby tutto nerazzurro con i ragazzi di Inzaghi padroni del gioco, il Milan ha provato a rispondere ai padroni di casa riuscendo a metter paura in pochissime occasioni a Sommer. Tre punti pesanti per i nerazzurri, Milan da rivedere. Adesso testa alla Champions League, l’Inter per continuare a sognare, il Milan per dimenticare il ko nella stracittadina.

IL TABELLINO DI INTER MILAN

INTER-MILAN 5-1

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni (29′ st De Vrij); Dumfries, Barella (19′ st Frattesi), Calhanoglu (35′ st Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (19′ st C. Augusto); Thuram (19′ st Arnautovic), Martinez. A disp.: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Pavard, Bisseck, Sensi, Cuadrado, Klaassen, Asllani, Agoumé, Sanchez. All.: Inzaghi.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria (32′ st Florenzi), Kjaer, Thiaw, Hernandez; Loftus-Cheek (41′ st Musah), Krunic, Reijnders (32′ st Jovic); Pulisic (10′ st Chukwueze), Giroud (32′ st Okafor), Leao. A disp.: Sportiello, Mirante, Pellegrino, Bartesaghi, Adli, Romero, Pobega. All.: Pioli.

Arbitro: Sozza

Marcatori: 5′ Mkhitaryan (I), 38′ Thuram (I), 12′ st Leao (M), 24′ st Mkhitaryan (I), 34′ st rig. Calhanoglu (I), 48′ st Frattesi (I)

Ammoniti: Frattesi (I); Thiaw, Hernandez (M)

Espulsi: nessuno