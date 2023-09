L’Equipe incorona Thuram, è lui il nuovo simbolo dell’Inter

Thuram, l’uomo del momento dell’Inter

Protagonista nel derby, autore di un eurogol, Thuram è l’uomo del momento. Queste le parole del numero 9 come riportate da mediaset: “Il supporto dei tifosi è incredibile e poi San Siro è eccezionale – ha detto Thuram a InterTV – Spero di continuare così, lavoro ogni giorno per cercare di diventare sempre più forte. Ora abbiamo una partita difficile in Champions, dobbiamo restare concentrati”.

Thuram aggiunge ai microfoni di Dazn: “Speravo di essere subito così incisivo, l’Inter è una grande squadra e speravo di poter dare il mio contributo. Facile giocare con Lautaro perché lui capisce bene il gioco, sa creare spazi, e se c’è spazio corro verso la porta e questo mi piace”.