Inter, Mourinho non si arrende: assalto al difensore

L’allenatore del Tottenham non molla la presa per Milan Skriniar. Il difensore dell’Inter resta l’obiettivo numero uno dello Special One

L’esperienza di Milan Skriniar sotto la gestione Antonio Conte non era partita nei migliori dei modi. Lo slovacco ha faticato e non troppo a comprendere i meccanismi della difesa a tre; un sistema diverso rispetto a quello a 4 in cui era stato sempre abituato a giocare. Con il tempo Skriniar è riuscito a comprendere le richieste dell’allenatore ed è diventato un intoccabile. Il classe 1995 ha ridato sicurezza e solidità, componenti che non si erano viste l’anno scorso. In questa stagione tra Serie A, Coppa Italia e Champions League ha totalizzato 30 presenze e messo a referto ben 3 gol di cui due estremamente decisive. Skriniar sogna di continuare la sua esperienza in maglia nerazzurra anche se, come riferito da Fichajes.net l’Inter necessita di ingressi economici e quindi il difensore slovacco potrebbe essere uno dei possibili giocatori sacrificabili.

Calciomercato Inter, Mourinho prepara l’assalto a Skriniar

Non è nuovo il gradimento di Josè Mourinho per Milan Skriniar. L’allenatore del Tottenham stima lo slovacco e già in estate ha provato a strapparlo all’Inter. Lo Special One, per riportare ai massimi livelli gli Spurs, punta a rinforzare e forse anche a rifondare il pacchetto arretrato. Come riferito da Fichajes, Mourinho non è contento dei vari Joe Rodon, Eric Dier, Toby Alderweireld, Davinson Sánchez e tutti e quattro potrebbero lasciare Londra.

Come ribadito anche anche dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il Tottenham sta studiando l’ultima offerta da presentare per convincere l’Inter a privarsi del suo difensore. Gli Spurs, però, mirano a vendere prima di tornare all’assalto anche se per strapparlo all’Inter ci vorrà una cifra molto alta. In estate il prezzo richiesto era di 50 milioni di euro ma con il passare del tempo e soprattutto anche per via delle ottime prestazioni il prezzo sta lievitando. Il Tottenham ci proverà; Mourinho farebbe follie pur di portare Skriniar a giocare in Premier League.