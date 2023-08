Calciomercato Inter, Musso verso Milano | Maxi scambio con l’Atalanta?

Dopo il rientro di Carnesecchi, il futuro di Musso potrebbe essere all’Inter. Ceduto Hojlund al Manchester United, il club bergamasco potrebbe fare un’altra cessione pesante per arrivare magari ad un grande colpo di mercato come Gianluca Scamacca, che piace però anche a Roma e Inter. E proprio con i nerazzurri potrebbe esserci una maxi trattativa.

Calciomercato Inter, Musso raggiunge Lautaro?

Questo quanto scritto dal Corriere di Bergamo: “Entrambi i portieri non hanno nessuna intenzione di fare i secondi, ed entrambi hanno mercato: l’Inter si è interessata a Musso, la Juve al classe 2000 sbocciato nella Primavera bergamasca. In difesa poi si attendono le cessioni di Palomino e Demiral per sbloccare l’arrivo di Hien, il primo pallino del mercato 2023.