Il calciomercato Inter si appresta ad una novità interessante in vista del futuro. La società è pronta ad una vera e propria rivoluzione questa estate, ma tra gli addii non risulta il nome di Hakan Calhanoglu. Il turco, in scadenza il prossimo giugno 2027, avrà un rinnovo di contratto. I dettagli.

Calciomercato Inter, pronti a rinnovare con Calhanoglu

La sua presenza si nota, impossibile sostituirlo nella sua postazione. Quando l’Inter gioca con Calhanoglu è un’altra musica. Troppo importante Hakan Calhanoglu per l’Inter, il centrocampista nerazzurro, dopo l’infortunio è tornato in forma e ha conquistato anche il pass per i Mondiali con la sua Turchia. Tornato in campo con l’Inter contro la Roma si è ripreso in tutto e per tutto il posto di comando delle operazioni ed è stata tutta un’altra storia. L’Inter ha ulteriormente confermato la sua importanza. Adesso è tempo di rinnovo, Hakan non deve andar via.

Il suo contratto è in scadenza a giugno 2027 ma la dirigenza nerazzurra sta già progettando ad un possibile rinnovo di un anno. Un addio di Calha a fine stagione sembrava scontato, soprattutto considerando che è stato fuori quasi tutta la stagione per infortunio. Dalla Turchia, ma anche altre squadre in Europa, hanno sono pronte a prelevare il turco, ma l’Inter ha intenzione di blindarlo quanto prima. A Viale della Liberazione la dirigenza nerazzurra è ora pronta a parlare con il suo entourage: il rinnovo sarebbe comunque a cifre inferiori rispetto alle attuali, ovvero 6,5 milioni netti.