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giovedì, Aprile 9, 2026
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Calciomercato Inter, obiettivo Moncef Zekri: pronta l’offerta al Mechelen

Di
Anna Rosaria Iovino
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Marotta e Ausilio
GIUSEPPE MAROTTA E PIERO AUSILIO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Inter entra sempre più nel vivo per le prossime mosse da mettere in atto. Nel mirino della società di Viale della Liberazione è finito un giovane talento in forza al Mechelen: Moncef Zekri. Ausilio e Marotta sono pronti a fare l’offerta. Moncef è oggi considerato una delle più grandi promesse del calcio.

Calciomercato Inter, assalto a Moncef Zekri

L’interesse dei nerazzurri per il terzino classe 2008 è forte, tanto che i nerazzurri sono pronti a fare un’offerta per Moncef Zekri. I lombardi, infatti, hanno avviato già contatti con l’entourage del giocatore, hanno messo sul tavolo un’offerta da 4,2 milioni di euro. Offertona da pagare a rate, con un ulteriore 10% sulla futura rivendita destinato al KV Mechelen.

L’operazione di mercato con al centro del progetto la crescita e il futuro di Zekri, potrebbe far sì che il giocatore resti in prestito al Mechelen per un’altra stagione. Non sarà semplice portare al termine l’affare per la società italiana a causa di una folta concorrenza, oltre al l’Inter, c’è anche una squadra che arriva dalla Premier League: il Brentford, società che sarebbe pronta a pareggiare l’offerta nerazzurra per Zekri. Inoltre, sempre secondo le indiscrezioni riportate da Africafoot, anche il Bayer Leverkusen segue con attenzione il giovane terzino.

 

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