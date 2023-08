Calciomercato Inter, non solo Balogun | Marotta ha pronto il piano B

L’Inter è ancora alla ricerca dell’attaccante dopo essere sfumata la pista Scamacca, ma nel frattempo Marotta è alla continua ricerca di alternative qualora la trattativa per l’attaccante dell’Arsenal dovess sfumare.

Calciomercato Inter, affondo per Taremi e Alexis Sanchez in alternativa a Balogun

Come riporta Tuttosport, il piano B è stato già individuato da Marotta: si farà un tentativo per Taremi del Porto, che risponde all’identikit di attaccante richiesto da Inzaghi più di Balogun, con il ritorno di Alexis Sanchez come quarta punta al posto di Correa per completare il reparto.