Calciomercato Inter

L’attaccante nerazzurro, Romelu Lukaku, è uno dei più desiderati in Europa. Il giocatore bega è nel mirino del Manchester City già da diverso tempo e, adesso, sembra che anche il Chelsea voglia fare un’offerta all’Inter. Intanto l’ex United non ha mai dichiarato di voler lasciare Milano, piuttosto difficilmente andrà via, almeno fin quando Conte sarà sulla panchina.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>>

Calciomercato Inter, il Chelsea offre 90 milioni per Lukaku

Romelu Lukaku è l’oggetto del desiderio dei club inglesi più importanti, stando al Sun, anche il Chelsea avrebbe fatto l’offerta all’Inter. Il club londinese, avrebbe, infatti individuato nell’attaccante belga il profilo perfetto per il gioco in avanti per il modulo di Tuchel. Sono sotto gli occhi di tutti la forza e le qualità tecniche di Romelu, un vero e proprio bomber che quest’anno ha fatto impazzire i nerazzurri.

Non sarebbe la prima volta in casacca dei Blues, a Londra, sponda Chelsea, sarebbe un ritorno dopo 7 anni. L’offerta degli inglesi è di 90 milioni di euro, cosa che però in casa Inter sono certamente decisi a rifiutare. Lukaku è il fulcroo del progetto di Antonio Conte che lo ha voluto fortemente a Milano e lo ha rilanciato. Di sicuro l’Inter non ha intenzione di perdere il suo miglior giocatore in vista dei tanti impegni previsti per la prossima stagione.