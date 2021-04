Napoli, addio a Gattuso

L’addio a Rino Gattuso è nell’aria già da tempo. I rapporti tra il presidente De Laurentiis e l’ex allenatore rossonero sono lesionati già da un po’, l’importante era salvare la stagione. A fine campionato le strade si divideranno e il patron azzurro è alla ricerca del sostituto già da un po’ di mesi.

Napoli, Spalletti in pole per la panchina

La panchina dei partenopei sembra avere già un nome: Luciano Spalletti. D’altronde l’allenatore toscano si adatterebbe alla perfezione alle caratteristiche di tanti giocatori azzurri. Spalletti è sempre piaciuto al presidente; è il nome ideale per portare in alto il Napoli nel nome del 4-2-3-1. Il modulo perfetto per avere il meglio dai giocatori presenti nell’organico azzurro, non a caso con il 4-2-3-1 abbiamo visto la versione migliore di Zielinski come trequartista, ma perfetta anche su Lozano, Politano, Insigne, Osimhen e Mertens.

Oltre a Spalletti, che potrebbe non voler sposare il progetto napoletano, De Laurentiis ha pronta l’alternativa: Christophe Galtier, allenatore francese del Lilla. DeLa segue con attenzione il tecnico, e nell’eventualità ha già pronto il piano d’attacco per portarlo a Napoli. Il presidente, oltre alla panchina, ha già le idee chiare per il mercato, come prima azione sarà quella di concretizzare il rinnovo di Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro sta portando al termine una stagione spettacolare con numeri mai raggiunti: 17 gol e 5 assist in 30 gare disputate.