Al Chelsea c'è poco spazio per Giroud. L'attaccante francese difficilmente rinnoverà: occasione per l’Inter.

Calciomercato Inter

L’Inter avrà modo di rinforzare la sua rosa in vista della prossima stagione. Il presidente Zhang ha trovato anche un finanziamento che aiuterà la società nerazzurra per il prossimo mercato. Antonio Conte potrà rinforzare il proprio organico alla meglio per affrontare tutte le competizioni previste nella stagione 2021-22.

Calciomercato Inter, possibile l’arrivo di Giroud

Anche se a Londra è arrivato in panchina di Thomas Tuchel, la situazione di Olivier Giroud non è cambiata. L’attaccante è partito titolare solo tre volte e non gioca dal 1′ dalla vittoria in FA Cup contro lo Sheffield United, gara di marzo. Secondo quanto riporta Goal, il francese difficilmente rinnoverà il contratto col Chelsea, in scadenza il prossimo giugno e, liberandosi a costo zero, le società interessate sono già numerose.

L’Inter è interessata all’attaccante francese già da tempo e quest’anno non sembra aver cambiato idea. Nelle ultime due sessioni di mercato Giroud è stato vicino ai nerazzurri diverse volte. L’affare è sempre sfumato perché il Chelsea non ha voluto dire addio al giocatore. Con Antonio Conte a caccia di una quarta punta, il francese con arrivo a parametro zero potrebbe rappresentare una buona occasione per tutti: tasche dell’Inter e un futuro nuovo per il giocatore