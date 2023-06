Calciomercato Inter, Onana in bilico | Marotta sonda i nomi per il sostituto

L’Inter rischia seriamente di perdere Andrè Onana in questa finestra di mercato: il portiere camerunense è cercato dalla Premier, in particolare il Manchester United ha presentato un’offerta che l’entourage dell’ex Ajax sta valutando molto concretamente.

Calciomercato Inter, ecco i nomi seguiti da Marotta per sostuire Onana

Come riportato da Tuttosport, ci sono un paio di nomi seguiti da Marotta dopo che Vicario si è accasato al Tottenham: Mamardashvili del Valencia, portiere georgiano di 22 anni e dal costo di 25 milioni di euro, oppure il 34enne Yann Sommer che andò a gennaio al Bayern Monaco per coprire l’assenza di Neuer infortunato. Risulta difficile credere in una candidatura di Kamil Grabara, scommessa troppo azzardata in un ruolo delicato come quello del portiere titolare.