Calciomercato Inter, due cessioni illustri: tifosi in allarme

Dopo il grande colpo a zero firmato Marcus Thuram, l’Inter deve pensare alle cessioni per far quadrare i conti a bilancio. Sarebbero due i possibili sacrificabili per finanziare il mercato dei nerazzurri. Il primo e quello più probabile è Denzel Dumfries. Da tempo c’è il Chelsea sul giocatore però questa pista si è raffreddata nelle ultime settimane. La richiesta dell’Inter rimane di almeno 40 milioni di euro per lasciar partire l’olandese.

Il nome che spaventa i tifosi

Il secondo profilo che i tifosi, però, non vorrebbero vedere andare via è Nicolò Barella. L’ex Cagliari resta uno degli incedibili a meno che non arrivi un’offerta da 70-80 milioni di euro. Sul giocatore c’era forte il Newcastle prima di investire quella cifra su Sandro Tonali.