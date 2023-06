Calciomercato Inter, un attaccante sul mercato: ma le offerte scarseggiano

Dopo la delusione per la sconfitta in finale di Champions League, l’Inter sta programmando il suo futuro: Giuseppe Marotta dovrà lavorare sodo sin da subito per sostituire il partente Edin Dzeko, al quale i nerazzurri non hanno rinnovato il contratto. Nonostante ciò, anche un altro attaccante potrebbe essere sacrificato.

Inter, Correa nella lista dei cedibili

Se Marcus Thuram è vicino a vestire la maglia dell’Inter, un altro attaccante sembrerebbe in partenza: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, Joaquin Correa non avrebbe più la fiducia di Simone Inzaghi e, dunque, potrebbe essere ceduto. Le offerte, però, in questo momento scarseggiano: il centravanti argentino, che ha ancora due anni di contratto, sarebbe valutato 20 milioni di euro; probabile una sua cessione in prestito