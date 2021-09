Calciomercato Inter: pazza idea Donnarumma, le ultime

L'estremo difensore ex Milan non sta trovando spazio nel Psg e sarebbe stato proposto ai nerazzurri da Raiola

Donnarumma rossonerazzurro

Gianluigi Donnarumma ad ora non è il portiere titolare del Paris Saint Germain, questo è ciò che ha stabilito momentaneamente il tecnico dei transalpini Mauricio Pochettino, preferendo al giovane e talentuoso portiere italiano reduce dalla vittoria dell’Europeo da protagonista, il più esperto e collaudato Keylor Navas.

Nulla di particolarmente importante, se non fosse che il classe ’99 ex Milan vanta qualcosa come 215 presenze in serie A, e sia ritenuto uno dei migliori portieri in circolazione oltre che uno dalle più rosee prospettive future, dato che l’anagrafica dice che il prossimo 25 Febbraio compirà solo 23 anni.

Tutti sanno come il suo procuratore, uno dei più influenti in ambito internazionale, Mino Raiola, dopo averlo portato a Parigi solo qualche mese fa , nutra grande stima e rispetto nei confronti del suo assistito, che in questo momento più che mai avrebbe voglia di scendere in campo con una costanza maggiore e misurarsi per la prima volta in un palcoscenico importante come quello della Champions League.

Da qui infatti sarebbero nati dei pour parler tra Il procuratore Italo olandese e lo staff dirigenziale dell’ Inter: la possibilità sarebbe stata quella di offrire in prestito secco a Gennaio il portiere nativo di Castellammare di Stabia, proposta che sarebbe stata rispedita al mittente dalla società nerazzurra che però avrebbe aperto ad una soluzione diversa, ovvero quella del prestito oneroso con diritto di riscatto, controproposta che a sua volta Leonardo, direttore sportivo dei francesi nonché ex tecnico dei nerazzurri avrebbe scartato sul nascere.

Parrebbe quindi che la volontà del club parigino sia quella di voler dare più spazio all’estremo difensore ex Milan ma solo in prestito, mentre l’ Inter proprio in queste ore sta valutando alcuni profili relativi ai portieri, dato che il contratto di Samir Handanovic scadrà il prossimo Giugno .

Si potrebbe quindi infiammare l’asse di mercato Parigi-Milano , con Gianluigi Donnarumma al centro della trattativa .