Calciomercato Inter

L’Inter ha subito il primo cambiamento con l’inserimento del nuovo tecnico: addio a Conte e panchina a Simone Inzaghi. Inizia così una nuova rivoluzione ad Appiano Gentile che vedrà la formazione nerazzurra cambiare anche nella forma. L’organico dei neo campioni d’Italia sta sostituendo i pezzi, c’è da capire se questi “cambi” si stiano facendo per ricostruire da capo o per un semplice e innovativo restyling. L’addio di Hakimi cambierà molte cose, e intanto si pensa già a con chi sostituirlo, cosa non semplice.

Calciomercato Inter, Zappacosta l’ultimo indiziato per il dopo Hakimi

L’Inter starebbe testando il terreno per prelevare Zappacosta dal Chelsea, anche se il giocatore è di proprietà del Genoa. Secondo le ultime indiscrezioni, Davide Zappacosta, che lascerà il Chelsea a titolo definitivo, è ancora un obiettivo dei nerazzurri. La società milanese, che nella lista ha anche Emerson Palmieri, lancia un’occhiata anche a Denzel Dumfries del Psv Eindhoven.

Ciò che lascia meno dubbi al possibile acquisto è anche la volontà del giocatore: Davide Zappacosta e la sua famiglia hanno voglia di tornare in Serie A. Intanto il Chelsea l’ha messo in uscita, anche se la scadenza è nel 2022, e l’Inter ne potrebbe approfittare, quindi ci sta pensando sul serio. A quanto pare il club nerazzurro non è solo, sullo sfondo anche l’Atalanta.