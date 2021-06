Calciomercato Inter

Momento difficile in casa Inter. Dopo l’addio ad Antonio Conte e la decisione della società di risanare il bilancio sacrificando qualche big, il calciomercato è mirato a cercare sostituti degni per restare forti e competitivi anche per la prossima stagione. Intanto gli addetti ai lavori hanno puntato il mirino su un nuovo attaccante.

Calciomercato Inter, Donyell Malen il nuovo obiettivo

In lista ci sarebbe anche Donyell Malen del PSV Eindhoven. Classe 1999, l’attaccante olandese è un giocatore veloce e con un ottimo fiuto del goal. Malen risulta essere un’eccellente prima punta, che tra l’altro ama anche variare su tutto il fronte d’attacco.

Nell’estate del 2019 viene indicato dall’UEFA come uno dei 50 giovani più promettenti per la stagione 2019-2020. Inzaghi, con l’addio a Lautaro Martinez, potrebbe comunque consolarsi con l’arrivo di un big. Se non Malen Donyell, ci sarebbe anche un altro nome nella lista di Ausilio e Baccin, come quello di Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta che ha appena chiuso una grandiosa stagione con la Dea. Un profilo differente dal primo, Muriel ha maggiore esperienza, dovuta anche alla differenza di età, 30 anni, mentre l’olandese ne ha 21. Muriel potrebbe essere un’altra grandiosa soluzione per l’attacco di Simone Inzaghi, è dotato tecnicamente e anche molto veloce, utile come trequartista o seconda punta.