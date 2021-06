Calciomercato Milan

A Milano si lavora per trovare la strategia perfetta per convincere l’Udinese a cedere il suo “gioiello”: Rodrigo De Paul. Oramai il giocatore bianconero è diventato è il principale obiettivo del Milan per il ruolo di trequartista.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>>

Calciomercato Milan, strategia per De Paul

Il sogno di Maldini e Massara è Rodrigo De Paul, l’unico neo è il costo del suo cartellino e la società friulana non ha intenzione di scendere a compromessi. Il Milan questa volta vuole chiudere la trattativa e non perdere il giocatore che è oggetto di desiderio di numerose squadre in Serie A e in tutta Europa.

L’Udinese vuole incassare almeno 35-40 milioni dalla cessione dell’argentino, troppi per le casse della società di via Aldo Rossi, che avrebbe proposto d’inserire una o più contropartite tecniche per abbassare il prezzo. Sembra che il Milan abbia intenzione di inserire nella trattativa Gabbia e Pobega, i quali partirebbero alla volta di Udine come pedine di scambio. La società del giocatore argentino però non sembra essere d’accordo e nella trattativa avrebbe maggiore piacere di inserire Hauge. Le sue parti sembrano però cercare un punto d’incontro, a quanto pare il Milan potrebbe farcela a portare Rodrigo a Milanello nelle prossime settimane.