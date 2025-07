A Viale della Liberazione si lavora in pieno fermento per mettere in pratica movimenti di mercato, soprattutto quelli legati al centrocampo, dove l’Inter ha maggiore necessità. I nerazzurri stanno monitorando con attenzione anche il profilo di Mandela Keita, giovane mediano in forza al Parma.

Inter, Keita nel mirino di Chivu che lo ha allenato al Parma

L’Inter si guarda intorno e prova a rinforzare la mediana a Cristian Chivu. Nelle ultime ore salgono le quote per Keita, si sta candidando come valida alternativa a Morten Frendrup del Genoa, obiettivo principale per rinforzare la mediana nerazzurra. Keita, classe 2002, è uno dei talenti emergenti del calcio italiano, dotato di ottime capacità difensive e di grande dinamismo. Le sue prestazioni con il Parma hanno attirato l’interesse di diverse squadre, e l’Inter lo tiene sotto osservazione soprattutto per la sua capacità di adattarsi a un centrocampo a due, perfetto per i moduli di gioco di Chivu.

Il belga, oltre ad avere caratteristiche compatibili con il gioco dell’Inter, arriverebbe senza pretese di titolarità, evitando di creare squilibri all’interno dello spogliatoio della Beneamata. Per il giovanissimo del Parma servono 20 milioni più bonus. Agosto potrebbe riservare qualche occasione interessante in questo senso, specialmente dopo che Ausilio e Baccin avranno messo a posto il futuro di Kristjan Asllani e Piotr Zielinski entrambi in uscita.