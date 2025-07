Il Milan è in corsa per numerose trattative in entrata. Mentre si spera di arrivare ad una conclusione per l’affare Jashari, la dirigenza del Diavolo lavora anche ad un nuovo terzino. Il tecnico Max Allegri ha bisogno almeno di un terzino destro e di un nuovo elemento in attacco.

Milan, Gonçalo Ramos l’alternativa a Vlahovic

Tare cerca un bomber da affiancare a Santiago Gimenez che non arriverà adesso, ma solo verso la fine di agosto. La pista Vlahovic era interessante, ma lo stipendio del giocatore frena la società. Mentre si rallenta per il serbo, in corsa si inserisce un altro nome: Gonçalo Ramos, 24enne attaccante che il Psg ha acquistato dal Benfica nell’agosto del 2023 versando ben 65 milioni di euro. Il suo agente, Jorge Mendes, l’ha proposto al Milan nei giorni scorsi e lavora già ad una possibile trattativa. A differenza dell’attaccante della Juve, il giocatore del PSG ha uno stipendio da 3 milioni di euro netti e potrebbe arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto.