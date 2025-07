La Juve al momento non è intenzionata a chiudere subito perché ha bisogno di mettere a posto alcune situazioni. I bianconeri vogliono prima vendere almeno due giocatori considerati in esubero: Il primo è Weah, il secondo Nico Gonzalez. Weah è vicino ai francesi del Marsiglia che stanno pressando per chiudere quanto prima l’affare. Per l’ex Fiorentina la situazione è diversa, ma a Torino stanno valutando la giusta strategia per dire addio ad un giocatore arrivato un anno fa su cui i bianconeri hanno fatto un grande investimento.