La Roma sta studiando i prossimi passi sul mercato. Tra le idee di Massara per rinforzare l’organico a Gianpiero Gasprini figura anche Fabio Silva. L’attaccante, classe 1992, è di origini portoghesi ed è in forza al Wolwehampton. Già pensata la strategia per portarlo in capitale.

Roma, Fabio Silva il prossimo obiettivo dei giallorossi

Fabio Silva non ha una cifra esorbitante, al massimo si può prendere a una quindicina di milioni, considerando che ha il contratto in scadenza. Nonostante questo, Massara sta studiando e lavorando per arrivare ad una strategia d’acquisto migliore. Il nuovo diesse giallorosso sta cercando di incastrare a dovere la strategia giusta per portare il portoghese in città.

Servirebbe un rinnovo di un anno con il club inglese per poter intavolare la trattativa con il prestito e obbligo di riscatto, in modo da non dover versare una somma immediata che adesso dovrà essere indirizzata anche su altre operazioni in corso in capitale. L’idea dell’attaccante portoghese è interessante, piace anche al tecnico,ma bisogna anche muoversi, su Silva ci sono anche diversi club tedeschi tra cui l’Eintracht Francoforte e il Borussia Dortmund. Massara ha sondato la disponibilità del giocatore e sul discorso contrattuale non dovrebbero esserci troppi problemi. I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro della punta.