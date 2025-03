Calciomercato Inter, Pio Esposito rinnova fino al 2030

È fatta per il rinnovo di Pio Esposito con l’Inter. Come riporta la Gazzetta dello sport, dopo una lunga trattativa le parti hanno trovato l’accordo che lega il classe 2005 ai neroazzurri fino al 2030.

Inter, chiuso il rinnovo con Pio Esposito

Negli scorsi giorni la trattativa si era complicata. La dirigenza dell’Inter e l’entourage del giocatore erano in disaccordo sulle cifre dell’operazione. Si parlava di una grande differenza tra domanda e offerta. Distanza che potrebbe essere stata colmata. Per adesso non sono ancore chiari i numeri dell’operazione, che saranno svelati al momento della firma. In questo modo i neroazzurri blindano uno dei talenti più cristallini del panorama italiano.