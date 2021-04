Calciomercato, duello tutto italiano per Koopmeiners

Inter e Roma si contendono il centrocampista dell’AZ. Le due società studiano un piano e si danno battaglia

Il futuro del giovane Teun Koopmeiners sembra essere in Italia. Il centrocampista dell’AZ negli ultimi mesi ha dimostrato di essere un giocatore in ascesa e i numeri ne sono una forte dimostrazione. In campionato, in 28 presenze, ha messo a referto 15 gol e 5 assist. Anche in Europa ha dimostrato di essere un giocatore interessante e tra Champions ed Europa League ha messo a referto 2 gol e 2 assist in 8 presenze. Come riferito da calciomercato.com, Koopmeiners potrebbe giocare in Serie A la prossima stagione. L’olandese è da tempo nel mirino dell’Inter anche se nelle ultime settimane la Roma ha fatto passi in avanti molto concreti. L’AZ per il momento non si è sbilanciato; la dirigenza è concentrata sul campionato e punta a qualificarsi alla prossima Champions League. Il distacco dall’Ajax capolista è davvero enorme visto che ci sono 8 punti di distacco.

Calciomercato, Inter e Roma si sfidano per Koopmeiners

L’interesse dell’Inter per l’olandese è concreto. A riferirlo è stato lo stesso agente ai microfoni di fcinternews.it: “È sulla lista di molti club nei campioni top in Europa e l’Inter è tra questi. Finora non ho parlato direttamente con loro ma è ancora presto. Per ora lui pensa all’AZ e alla Nazionale. Il prezzo non lo posso fare ma posso dire che è già pronto per fare il grande salto in avanti nella sua carriera”. La dirigenza nerazzurra ritiene il classe 1998 un giocatore adatto al progetto tecnico ed è considerato il profilo giusto per far rifiatare, all’occorrenza, Marcelo Brozovic. L’Inter punterà a monetizzare al massimo con le cessioni di Vecino e Vidal e poi tenterà l’assalto all’olandese.

Non è da meno la Roma che nelle ultime settimane ha palesato un interesse molto concreto. Dopo la vittoria contro il Willem II, il giocatore ha risposto così alla domanda sull’ interesse dei giallorossi: “E’ sempre bello sapere che un club ti apprezza. ​C’è interesse da diverse parti. Chi, cosa, dove, lo vedrete tutti. Ma ora conta la battaglia da portare avanti con l’AZ”.