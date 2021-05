L'Inter e la Roma potrebbero mettere in atto uno scambio favorevole ad entrambe per due giocatori sempre più estranei ai propri progetti.

Calciomercato Inter

I nerazzurri si apprestano a fare uno scambio con la Roma in vista del prossimo calciomercato. Con Josè Mourinho sulla panchina della Roma non ci sarà molto spazio per Chris Smalling. L’Inter, a sua volta, non avrà modo di far rientrare nel proprio progetto Vecino, che quest’anno ha già vacillato. L’idea di non perdere soldi in vista delle prossime scadenze non rientra tra le possibilità delle due società, ed ecco servito lo scambio.

Calciomercato Inter, scambio Vecino-Smalling

L’Inter e la Roma stanno lavorando e potrebbero mettere in atto uno scambio tra Chris Smalling e Matias Vecino. Il centrocampista, ex Lazio, dopo una stagione difficile, è tornato in campo proprio contro i giallorossi, siglando il momentaneo 2-0 con un preciso destro all’angolino. L’uruguagio, però, non rientra nei piani di Antonio Conte, e avrà il benservito a fine stagione.

I nerazzurri non vogliono rischiare di perderlo a zero la prossima estate, contratto in scadenza a giugno 2022. D’altro canto, il feeling tra Mourinho e Smalling non è dei più consolidati, molto vicina la sua possibile cessione, anche alla luce dei problemi fisici di cui è rimasto vittima in questa stagione, anche più volte. L’idea dello scambio è plausibile e potrebbe avverarsi nelle prossime settimane.