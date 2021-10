Calciomercato Inter, scovato l’alter ego di Dzeko: colpo dalla Germania

Adeyemi nuovo nome per l’attacco, la stella del Salisburgo piace a Marotta

Secondo quanto riportato da Sky Deutschland, l‘Inter punta Karim Adeyemi, giovane stella del Red Bull Salisburgo, classe 2002, su cui molti club di Bundesliga come Bayern, Borussia e RB Lipsia, a cui si aggiungono Real e Atletico, hanno messo gli occhi, il Bayern ha addirittura già avviato i contatti con l’agente, nonché padre, del giocatore. Adeyemi sarebbe il perfetto sostituto di Dzeko, richiesto molte volte da Simone Inzaghi ai suoi dirigenti, il problema resta il prezzo, il ragazzo è blindato con un contratto fino al 2024 e il Salisburgo non ha intenzione di fare sconti. In questa stagione ha già segnato 8 gol in 10 presenze nel campionato austriaco e 3 in 4 partite di Champions, guadagnandosi la prima convocazione con la nazionale maggiore tedesca, con cui conta 1 gol e 1 assist in 3 partite, un bottino niente male per un ragazzo che compirà 20 anni il prossimo gennaio. Oltre a fare gol da centravanti sa giocare anche sull’esterno fornendo assist, ben 7 la scorsa stagione in Austria, motivo in più per volerlo nella propria squadra. L’Inter non dispone al momento di grandi finanze, ma soprattutto non può permettersi di aumentare il deficit già presente, dunque Marotta dovrà muoversi in fretta prima che il prezzo salga sopra le possibilità delle casse nerazzurre per regalare a mister Inzaghi l’attaccante tanto richiesto.