La Roma con il piede sull’acceleratore per il mercato. Mancano meno di due settimane alla chiusura e Massara prova a chiudere gli ultimi affari e consegnare un organico al completo a Gasperini. In dirittura di arrivo per la trattativa di Bailey. Ai giallorossi piace anche un altro giocatore.

Roma, ultimi dettagli per Bailey

Mancano solo gli ultimi dettagli per il trasferimento di Leon Bailey dall’Aston Villa alla Roma, affare che dovrebbe concretizzarsi sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Per l’esterno giamaicano è ormai solo questione di tempo: l’affare è in chiusura sulla base di un prestito oneroso (inferiore a 4 milioni) con diritto di riscatto, restano da limare gli ultimi dettagli. A confermare lo stato avanzato della trattativa ci ha pensato anche Craig Butler. Il giocatore potrebbe arrivare tra oggi e domani in capitale.

La Roma non si ferma a Bailey, il Diesse dei capitolini avrebbe avviato i contatti anche per Tyrell Malacia. Il giocatore arriverebbe per andare a coprire la fascia sinistra. Il terzino olandese sarebbe favorevole al trasferimento nella Capitale, ma sul classe ’99 c’è anche l’interesse del Besiktas, la Roma dovrebbe fare attenzione alla concorrenza che solitamente si muove più velocemente.