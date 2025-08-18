Manu Koné potrebbe lasciare la Roma. Il tecnico Gasperini non avrebbe da ridere sul possibile addio del francese, ovviamente con l’arrivo di un giusto rinforzo che andrebbe a sostituirlo. Per il giocatore c’è il pressing da parte dell’Inter che avrebbe puntato il francese già da settimane.

Inter, rinforzo a centrocampo: idea Koné

Il primo settembre alle ore 20 il mercato estivo della Serie A chiuderà, e fino a quel momento può succedere ancora di tutto, così come ha dichiarato lo stesso Gasperini sul possibile addio di Koné: “Vediamo cosa succederà nei prossimi 15 giorni, sarebbe una perdita”. L’addio al giocatore con origini ivoriane aprirà all’arrivo di un nuovo giocatore. Il posto lasciato vuoto dell’ex Borussia Mönchengladbach può portare due colpi in attacco: Sancho e Bailey.

Per portare via il giocatore dalla Capitale occorrono almeno 50 milioni di euro, questa la cifra che chiede la società dei Franklin. L’Inter non ha ancora affondato il colpo perché il budget è troppo alto e c’è distanza tra le parti. I nerazzurri, seppur interessati, difficilmente metteranno sul piatto romano più di 40 milioni. Sulle basi delle difficoltà di budget nerazzurro, la Roma valuta anche altre offerte che sono arrivate dall’estero, in primis dalla Premier League e dalla Bundesliga.