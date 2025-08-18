Il Milan alla prima gara ufficiale della stagione, quella contro il Bari, valida per la Coppa Italia, ha visto andare ko Rafa Leao. La gara del portoghese è durata un quarto d’ora. L’attaccante rossonero è andato anche a segno di testa al 14esimo, successivamente è stato costretto a chiedere il cambio.

Milan, gol e infortunio per Leao

Il tutto è avvenuto al 16′ di Milan-Bari di Coppa Italia. Rafael Leao ha rimediato un infortunio al polpaccio destro, poco dopo aver sbloccato la gara di testa. Al suo posto è entrato Gimenez.

L’attaccante del Milan ha avvertito un indurimento del polpaccio destro: potrebbe trattarsi di un risentimento al soleo, muscolo della coscia molto delicato. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore di oggi. , almeno a prima vista, ma la possibilità che sia comunque costretto a saltare il debutto in campionato della squadra di Allegri sabato prossimo contro la Cremonese sono elevate.