In questo momento l’Inter sta osservando ben quattro giocatori diversi, secondo quanto reso noto da Tuttosport. Si parla di elementi che finora non hanno trovato molto spazio nel club, a causa di infortuni e anche a causa delle scelte tecniche. Tra questi nomi importanti, c’è anche quello di Juan Cuadrado.

Inter | I 4 giocatori tenuti d’occhio

Cuadrado, anche se ha trovato poco spazio in questa parte di stagione, ha già fornito due assist; il colombiano dovrà rendersi disponibile per Simone Inzaghi, oggi più che mai, vista l’assenza di Dumfries. Arnautović si è lasciato l’infortunio alle spalle e in questa sua seconda esperienza in nerazzurro vuole dare il meglio di sé. Bisseck sta bene fisicamente e ha fatto un buon esordio, mostrando carattere e altre caratteristiche importanti. Infine, c’è il centrocampista ex Ajax Klaassen. Queste sono le parole riportate da Tuttosport: “A prescindere da quando e quanto scenderanno in campo nel prossimo decisivo mese per l’Inter, quattro calciatori nerazzurri in particolare, Arnautovic, Cuadrado, Bisseck e Klaassen, dovranno cercare di convincere Inzaghi e il club di Viale della Liberazione di poter essere davvero una risorsa preziosa per la squadra”.

Il quotidiano ha poi scritto: “Magari già da domani contro l’Udinese e sino al match dell’Epifania col Verona, per il bene comune, consequenziale al voler proseguire insieme almeno fino al termine della stagione, per lottare su grandi obiettivi”.