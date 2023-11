“Taremi a gennaio? Che possa esserci interesse per un parametro zero a giugno. Dunque, sicuramente Taremi interessa, come interessano Djalò e Zielinski, e non ho fatto nomi a caso. Su gennaio, invece, faccio 50 passi indietro, perché dipende tutto da quello che faranno Arnautovic e Sanchez”.

Biasin: “Nuova alternativa dopo Cuadrado?

Intervenuto a Telelombardia, Fabrizio Biasin, noto esperto di mercato ha detto la sua riguardato alle prossime operazioni che potrebbe fare l’Inter a gennaio. “Stesso ragionamento per Cuadrado: se entra a regime e dà il suo contributo, non c’è problema. Altrimenti, l’Inter dovrà trovare anche un’alternativa sulla destra. Ma, se tutto va come deve andare, l’Inter a gennaio farà molto poco”.