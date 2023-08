Calciomercato Inter, si chiude per Sommer | Marotta ora punta il vice

L’Inter, dopo il dietrofront di Scamacca che ha scelto l’Atalanta, ha finalmente chiuso l’operazione Sommer con il portiere svizzero che lunedì sosterrà le visite mediche con i nerazzurri. Contestualmente però, Marotta deve anche trovare un secondo portiere dopo l’addio di Handanovic.

Calciomercato Inter, favorito Bento come secondo portiere

Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’Inter ha rivolto le proprie attenzioni su Bento dell’Atletico Paranaense. Non un affare semplice, però. Perché il club brasiliano non ha esigenze immediate di vendere il portiere e dunque tiene alta l’asticella, inoltre l’Inter non vuole spendere più di 10 mln. L’alternativa a Bento potrebbe essere Audero.