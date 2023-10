Calciomercato Inter, si guarda alla Bundesliga per l’attacco | I dettagli

Aspettando di capire come si evolverà la classifica da qui a gennaio, in casa Inter si continua a guardare all’attacco visto che ad oggi sono sicuri del posto solamente Lautaro Martinez e Thuram, che rappresentano la coppia perfetta per Inzaghi. E considerato l’infortunio di Arnautovic, Marotta e Ausilio starebbero lavorando già alla prossima sessione di mercato visto che ci sono 2-3 nomi in ballo per l’attacco.

Calciomercato Inter, tutto su Guirassy

Il club di Zhang starebbe pensando infatti a Serhou Guirassy, attaccante del momento in Bundesliga e che dopo questo inizio di stagione sorprendente piace a mezza europa. E proprio di questo ha parlato Fernando Meira, ex calciatore dello Stoccarda ai microfoni di Sport1. “Purtroppo non resterà a lungo al VfB. Se Guirassy giocherà a Stoccarda fino alla prossima estate, sarà un bene”.