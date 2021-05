Calciomercato Inter, si stringe la trattativa per il nuovo portiere

Calciomercato Inter

I nerazzurri non potranno contare sempre sulle prestazioni di Samir Handanovic. Si cerca già da tempo un degno sostituto dell’estremo difensore dell’Inter. Diversi i nomi vicino alla società lombarda che con la scelta del portiere procede con una certa cautela ed attenzione.

Calciomercato Inter, tutte le idee in lista

Il capitano dell’Inter dovrà lasciare spazio ad un nuovo pretendente alla porta nerazzurra. Pochi giorni dopo la conquista del 19esimo scudetto, in casa Inter si progetta velocemente e intensamente il futuro. I dirigenti della società, pensando anche a un nuovo portiere, che possa sostituire o alternarsi ad Handanovic, ha diverse idee e proposte.

Il Cagliari ce la sta mettendo tutta per evitare la retrocessione in Serie B. Parte del merito va anche al proprio portiere: Alessio Cragno. L’Inter prova da mesi a cercare l’intesa e, anche in questa finestra di calciomercato, vorrebbe convincere Tommaso Giulini, presidente dei rossoblù, a lasciarlo partire alla volta di Milano. Sul piatto Giuseppe Marotta avrebbe messo, oltre al cash, anche due giocatori per arrivare alla trattativa.

A sua volta il Cagliari valuta il cartellino di Cragno intorno ai 23 milioni di euro. Una bella cifra per l’Inter che, per far sì che il portiere classe 1994, che ha all’attivo anche una presenza con la Nazionale maggiore di Roberto Mancini, arrivi sotto la guida di Antonio Conte, potrebbe offrire il cartellino di Radja Nainggolan e qualche altro giocatore.