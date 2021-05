Juventus, Kulusevski tira le somme

Dejan Kulusevski è arrivato a Torino nel gennaio del 2020, riuscendo a conquistare anche se non con poche difficoltà, il suo posto nella Juve. Classe 2000, Dejan ha conquistato tutti e nel momento del bisogno ha dimostrato alla meglio le sue doti nella fase centrale-offensiva della Vecchia Signora. A poche gare dal termine della stagione in corso, l’ex giocatore di Atalanta e Parma tira le somme.

Juventus, Kulusevski: “Mi sono divertito”

Le parole di Dejan Kulusevski a Sky Sport: “Sapevo che venendo a Torino non sarebbe stato facile ma è giusto così, almeno è stato divertente”. A poche ore dal big match contro il Milan, partita essenziale per il finale di stagione, Dejan parla di Andrea Pirlo: “Lo vedo molto tranquillo come sempre. Abbiamo lavorato molto bene questa settimana, avendo più tempo. Non ci ha detto niente di nuovo, abbiamo ancora due giorni per preparare la partita e siamo tranquilli“.

Il giovane talento svedese ha poi continuato sul suo ruolo alla Juventus: “Ho cambiato ruoli e modo di giocare. I concetti, però, sono stati sempre gli stessi: dialogare coi compagni, giocare vicino alle punte ed essere sempre nel vivo del gioco. Ho fatto meno assist e meno gol dell’anno prima, ma è normale. In alcune partite ho fatto meglio, in altre peggio. Più di questo però non avrei potuto fare e non ho rimpianti”.