Calciomercato Juve-Milan

Juventus e Milan, che domenica sera si affronteranno per la 35esima giornata di Serie A, sul piano calciomercato potrebbero mettere a punto uno scambio interessante a fine stagione. Bernardeschi per Romagnoli. Due giocatori che potrebbero dare di più lontani dalle loro attuali squadre. La Juventus ha sempre apprezzato le qualità del difensore rossonero, così come Pioli con Bernardeschi. Uno scambio fattibile, ma soprattutto utile per tutti.

Calciomercato Juve-Milan, scambio in arrivo

In ballo nel prossimo calciomercato estivo ci sono pure Bernardeschi e Romagnoli. Entrambi i giocatori hanno ancora un anno di contratto e per i club rappresentano sia un problema che una risorsa. Per sfruttare alla meglio le loro potenzialità, le due società hano pensato a questo scambio, che andrebbe anche a fruttare ottime plusvalenze.

Si tratta di uno scambio da 25 milioni di euro, con dietro manovrato da Mino Raiola, nella speranza che il colpo Juventus-Donnarumma non vada ad aggravare sui rapporti delle due società. Il Milan non ha intenzione di perdere il suo portiere e non ha gradito l’inserimento della società piemontese nella questione del rinnovo. Inoltre la Juve è anche interessata ad un altro giocatore del Milan, Calhanoglu. Il turco va in scadenza a fine giugno e i bianconeri si sono fatti avanti già da un po’.