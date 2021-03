Inter, ci siamo per il rinnovo di Lautaro. Skriniar in Premier?

La dirigenza nerazzurra è pronta a chiudere per il rinnovo di Lautaro Martinez. Skriniar piace in Inghilterra

L’avventura di Lautaro Martinez con la maglia dell’Inter continuerà almeno fino al 2024. Tutte le parti sono convinte che sia la scelta giusta, soprattutto per il Toro che ha giurato recentemente amore verso la maglia nerazzurra. Nei prossimi giorni verrà sistemata la pratica e secondo quanto riferito da FcInterNews, i procuratori dell’argentino sbarcheranno a Milano la prossima settimana. Si parla di un rinnovo fino al 2024 e di uno stipendio da 4,5 milioni di euro più bonus. Inoltre, verrà eliminata la clausola rescissoria da 111 milioni di euro. L’accordo, però, verrà reso noto a fine stagione. Questo, tenendo conto della situazione societaria che sta attraversando l’Inter ma il rinnovo di Lautaro non è in discussione.

Calciomercato Inter, Skriniar corteggiato da squadre di Premier League

Prima messo un po’ ai margini, adesso Milan Skriniar è diventato un insostituibile nell’undici di Antonio Conte. Lo slovacco ha faticato e non poco ad adattarsi in una difesa a tre ma con il tempo è riuscito a capire i meccanismi e a fare quello che l’allenatore leccese chiede. Il classe 1995 è molto legato all’Inter e sogna di diventare un punto di riferimento per il futuro. In estate, però, diverse squadre proveranno l’assalto. Le sue prestazioni sono di altissimo livello e non sono passate inosservate ai grandi club. Secondo quando riferito da fcinternews, il Manchester United lo sta seguendo con molta attenzione. I Red Devils sono a caccia di un difensore centrale per la prossima stagione e Skriniar è in cima alla lista. L’altra squadra inglese interessata è il Chelsea del neo allenatore Thomas Tuchel. L’allenatore tedesco lo stima da molto tempo considerando anche che ha tentato di portarlo in Francia, sponda PSG. Per la cessione di Skriniar l’Inter non andrà sotto i 50 milioni di euro anche se, come ribadito in precedenza, tutto ruota intorno a quello che sarà il futuro della società.