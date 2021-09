Calciomercato Inter, dalla premier il sostituto di Handanovic

Non solo Onana, l’Inter guarda in Premier per il futuro tra i pali

L’Arsenal vuole cambiare portiere, Arteta ha deciso di dare spazio a Ramsdale, acquistato dallo Sheffield nell’ultima sessione di mercato per circa 30 milioni, così facendo perderebbe il posto Bernd Leno, che potrebbe lasciare i Gunners. L’Inter è in cerca di un estremo difensore per il futuro, Handanovic è ancora un ottimo portiere, ma sembra sempre più evidente un calo nel suo rendimento, inoltre il prossimo luglio il capitano nerazzurro farà 38 anni e andrà in scadenza. Leno è alla quarta stagione con i londinesi, il suo rendimento è sempre stato buono, anche se nella scorsa stagione ha commesso qualche errore in più del solito, resta un portiere affidabile e con diversi anni di massima forma avanti a sé. Prodotto della scuola tedesca, tra Bayer Leverkusen e Stoccarda, Leno è molto forte sulle conclusioni ravvicinate poiché dotato di ottimi riflessi e capacità di coprire lo specchio della porta, soffre invece sulle uscite, complice anche una difesa molto indisciplinata come quella dell’Arsenal.