Calciomercato Inter, su Frattesi anche il Fenerbahce

Il calciomercato Inter si concentrerà anche sulle uscite, tra l’altro importanti affinché la società possa fare nuovi movimenti in entrati. Il centrocampista Davide Frattesi è in uscita da Appiano Gentile, e dagli uffici di Viale della Liberazione fanno sapere che occorrono 30-35 mln per il suo cartellino. Diverse le squadre intorno al giocatore.

Calciomercato Inter, Fenerbahce su Frattesi

La Juventus è stata la prima a mostrare interesse per l’ex Sassuolo. Al momento sembra che Spalletti lo vorrebbe, ma serve l’incastro giusto per accontentare entrambi i club e il giocatore. Il giocatore ha intenzione di avere continuità, cosa impossibile all’Inter, mentre la Juve sarebbe la soluzione. L’ostacolo è la parte economica e trovare la giusta trattativa. Intanto, mentre la Juventus fa i conti, i turchi del Fenerbahce si portano avanti.

Il mercato estero non è ricco di richieste, al momento, a parte il Fenerbahce, non si è ancora accesa la macchina del mercato. Purtroppo c’è anche da dire che Istanbul sembra non intrigare il 25enne centrocampista, più che il Bosforo lo attrae Torino e l’ex ct della Nazionale.