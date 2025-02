Calciomercato Inter, svolte le visite mediche per Sucic

Sucic è a un passo dall’Inter. Come riportato da Sky Sport, per l’acquisto del centrocampista manca solo la firma del contratto, che dovrebbe avvenire domani. Inoltre, il calciatore assisterà alla sfida tra Inter – Fiorentina di questa sera.

Inter, le cifre per Sucic

Per l’acquisto del classe 2002, i neroazzurri dovranno pagare 14mln + 2 di bonus con un clausola che prevede una percentuale del 10% sulla futura rivendita. Mentre per il calciatore è previsto un contratto fino al 2029.

Dunque Sucic si unirà all’Inter il prossimo giugno, appena in tempo per il mondiale per club, in cui potremmo assistere a un suo eventuale esordio.