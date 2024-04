L’addio di Dumfries potrebbe concretizzarsi a fine stagione. L’olandese ed il suo entourage non hanno ancora trovato accordo con l’Inter. Intanto, che a Viale della Liberazione si guardano intorno per rimpiazzare il giocatore, spunta un nuovo nome: Yukinari Sugawara.

Calciomercato Inter, Yukinari Sugawara il dopo Dumfries

La fascia destra potrebbe essere affidata a Sugawara, tra laltro, se dovesse arrivare ad Appiano Gentile, sarebbe il secondo giapponese della storia dell’Inter. L’erede giapponese di Nagatomo in nerazzurro potrebbe essere un altro terzino, ma di fascia opposta. Yuto giocava sulla sinistra, il giocatore dell’AZ è un buon laterale destro. Con gli olandesi si potrebbe chiudere più o meno a 15 milioni.

Sugawara ha talento e, tatticamente, sembra dare molte più garanzie rispetto a quante ne abbia mai date il buon Nagatomo in passato. L’attuale giocatore dell’AZ è versatile, bravo sia a difendere che a proporsi in attacco. Un gran giocatore di manovra, sa gestire il possesso palla, sa tirare angoli e punizioni e riesce sempre bene nelle diagonali difensive, grazie a un atteggiamento diligente, per Simone Inzaghi sarebbe perfetto.