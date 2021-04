Calciomercato Inter, un tesoretto da 60 milioni di euro

In casa Inter si studiano gli eventuali rinforzi per la prossima stagione e la liquidità economica potrebbe arrivare dai vari prestiti. Ecco la situazione

L’Inter pensa in grande. I nerazzurri stasera scenderanno in campo contro il Bologna e puntano alla vittoria per avvicinarsi sempre di più allo Scudetto. Dopo anni di astinenza e progetti falliti, l’Inter sembra aver incanalato la strada giusta. Servirà però fare di più anche in Europa, considerando soprattutto che nelle ultime due annate sotto la gestione Conte non sono arrivati ottimi risultati. In porta c’è da capire se Handanovic farà un’altra stagione da protagonista. In difesa saluteranno quasi sicuramente Andrea Ranocchia, Aleksandar Kolarov e Ashley Young; tutti e tre sono in scadenza e non rinnoveranno il contratto. Anche a centrocampo verranno fatte delle valutazioni considerando che il futuro di Matias Vecino e quello di Arturo Vidal potrebbe essere lontano da Milano. In attacco il giovane Pinamonti potrebbe dire addio per giocare con maggiore costanza.

Inter, arrivano 60 milioni di euro dai prestiti

Nell’edizione odierna di TuttoSport, il quotidiano torinese ha tracciato il punto della situazione sul mercato dell’Inter e ha riferito come si potrebbero generare 60 milioni di euro dai prestiti. In primis si cercherà di piazzare Joao Mario e Nainggolan. Il portoghese è tornato allo Sporting e potrebbe essere acquistato per 10 milioni di euro. Per il belga, invece, tutto dipenderà dal futuro del Cagliari. L’altro grande ostacolo per i sardi potrebbe essere l’ingaggio ma si potrebbe arrivare ad un compromesso. Sono fissati ben 5 riscatti che, se attuati, potrebbero portare nella casse dell’Inter ben 45 milioni di euro. Per Gravillon dal Lorient potrebbero arrivare 6 milioni, 12 per Dalbert dal Rennes, 13.8 per Lazaro dal Borussia Monchengladbach, 7 per Di Gregorio al Monza e 6.5 per Dimarco al Verona. I nerazzurri per quest’ultimi due pensano ad un contro-riscatto a favore. In giro per l’Europa ci sono tanti altri giocatori in prestito e anche queste situazioni sono da tenere sotto controllo.