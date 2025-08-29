Pisa-Roma, le probabili formazioni. El Aynaoui probabile titolare

Si gioca domani sera alle ore 20,45 alla Cetilar Arena l’incontro di calcio valido per la seconda giornata del campionato di Serie A tra Pisa e Roma. L’Arena Garibaldi per l’occasione farà registrare il sold out, settore ospiti esaurito in 10 minuti, ma da quanto trapela alcuni tifosi giallorossi potrebbero aver comprato biglietti per altri settori.
Gilardino recupera Denoon e Meister, Lind ancora a parte, potrebbe sedere in panchina il nuovo acquisto Stengs, mentre per l’undici iniziale ci aspettiamo la stessa formazione scesa in campo contro l’Atalanta.
Gasperini avrà nuovamente a disposizione dopo la squalifica Celik, mentre El Aynaoui potrebbe scalzare El Shaarawy dall’undici titolare.
Le probabili formazioni
PISA (3-4-2-1) Semper, Caracciolo, Canestrelli, Denoon, Tourè, MArin, Aebischer, Angori, Moreo, Tramoni, Meister. Allenatore Gilardino
ROMA (3-4-2-1) Svilar, Celik, Mancini, Ndicka, Wesley, Cristante, Konè, Angelino, Soulè, El Aynaoui, Ferguson. Allenatore Gasperini