Serie B: il programma della 2^ giornata

Di seguito il programma completo con designazioni arbitrali, relativo alla 2^ giornata del campionato di Serie B:
REGGIANA – EMPOLI Venerdì 29/08 h. 20.30
SACCHI
SCATRAGLI – COLAIANNI
IV: MANZO
VAR: MAGGIONI
AVAR: FOURNEAU
JUVE STABIA – VENEZIA Sabato 30/08 h. 19:00
PERENZONI
BERCIGLI – GRASSO
IV: COLOMBO
VAR: GIUA
AVAR: PICCININI
MANTOVA – PESCARA Sabato 30/08 h. 19.00
MUCERA
LO CICERO – PEDONE
IV: DIONISI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: MONALDI
CESENA – VIRTUS ENTELLA Sabato 30/08 h. 21.00
TURRINI
BERTI – FONTANI
IV: PERRI
VAR: MARINI
AVAR: BARONI
PALERMO – FROSINONE Sabato 30/08 h. 21.00
DI BELLO
POLITI – CEOLIN
IV: CASTELLONE
VAR: NASCA
AVAR: SERRA
SPEZIA – CATANZARO Sabato 30/08 h. 21.00
RAPUANO
YOSHIKAWA – CORTESE
IV: PIZZI
VAR: GARIGLIO
AVAR: SANTORO
CARRARESE – PADOVA Domenica 31/08 h. 19.00
ZANOTTI (foto)
CECCON – EMMANUELE
IV: ARENA
VAR: DI PAOLO
AVAR: PRENNA
SÜDTIROL – SAMPDORIA Domenica 31/08 h. 19.00
FABBRI
CAVALLINA – PRESSATO
IV: POLI
VAR: CAMPLONE
AVAR: PRONTERA
BARI – MONZA Domenica 31/08 h. 21:00
GALIPÒ
MOKHTAR – PISTARELLI
IV: DI MARCO
VAR: VOLPI
AVAR: GHERSINI
MODENA – AVELLINO Domenica 31/08 h. 21:00
MASSIMI
DI GIOIA – LAGHEZZA
IV: RENZI
VAR: PAIRETTO
AVAR: SERRA