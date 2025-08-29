Serie B: il programma della 2^ giornata

Il programma della 2^ giornata di Serie B

Salvatore Ciotta
2
L'ARBITRO SIMONE SOZZA PUNTA IL DITO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Di seguito il programma completo con designazioni arbitrali, relativo alla 2^ giornata del campionato di Serie B:

REGGIANA – EMPOLI    Venerdì 29/08 h. 20.30

SACCHI

SCATRAGLI – COLAIANNI

IV:      MANZO

VAR:     MAGGIONI

AVAR:   FOURNEAU

 

JUVE STABIA – VENEZIA  Sabato 30/08   h. 19:00

PERENZONI

BERCIGLI – GRASSO

IV:      COLOMBO

VAR:     GIUA

AVAR:      PICCININI

 

MANTOVA – PESCARA  Sabato 30/08   h. 19.00

MUCERA

LO CICERO – PEDONE

IV:       DIONISI

VAR: MAZZOLENI

AVAR:  MONALDI

 

CESENA – VIRTUS ENTELLA  Sabato 30/08   h. 21.00 

TURRINI

BERTI – FONTANI

IV:     PERRI

VAR:     MARINI

AVAR:     BARONI

 

PALERMO – FROSINONE  Sabato 30/08   h. 21.00

DI BELLO

POLITI – CEOLIN

IV:      CASTELLONE

VAR:     NASCA

AVAR:     SERRA

 

SPEZIA – CATANZARO  Sabato 30/08   h. 21.00

RAPUANO

YOSHIKAWA – CORTESE

IV:     PIZZI

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      SANTORO

 

CARRARESE – PADOVA   Domenica 31/08 h. 19.00

ZANOTTI (foto)

CECCON – EMMANUELE

IV:     ARENA

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     PRENNA

 

SÜDTIROL – SAMPDORIA    Domenica 31/08 h. 19.00

FABBRI

CAVALLINA – PRESSATO

IV:     POLI

VAR:      CAMPLONE

AVAR:       PRONTERA

 

BARI – MONZA    Domenica 31/08 h. 21:00

GALIPÒ

MOKHTAR – PISTARELLI

IV:       DI MARCO

VAR:      VOLPI

AVAR:      GHERSINI

 

MODENA – AVELLINO   Domenica 31/08 h. 21:00

MASSIMI

DI GIOIA – LAGHEZZA

IV:     RENZI

VAR:    PAIRETTO

AVAR:      SERRA

