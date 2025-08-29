Gianpiero Gasperini non è ancora soddisfatto del mercato gestito dal nuovo diesse Massara alla Roma. Ci sono ancora delle lacune nell’organico dei giallorossi, come il trequartista, un terzino sinistro e un difensore centrale.

Roma, le idee dell’ultimo minuto

La dirigenza giallorossa ha da lavorare duro in questo rush finale del mercato. Massara dovrà correre veloce per consegnare la rosa completa al neo tecnico. Come detto, mancano un trequartista e un terzino a sinistra, poi il difensore centrale ed eventualmente anche un centrocampista.

Oggi il tecnico ha una Roma ancora work in progress, Gasperini dovrà stringere i denti e sperare nel lavoro di Massara nei prossimi quattro giorni di mercato. Per il terzino sinistro nelle ultime ore è spuntato il nome di Tsimikas. Il greco, classe 1996, è un giocatore del Liverpool che l’acquisto dall’Olympiakos nel 2021. Per il centrocampo, l’ultima idea è Florentino Luis che ha una valutazione di circa 23 milioni di euro: il diesse si è informato ma al momento il Burnley a essere più vicino alla chiusura. Inoltre, la sensazione è che per chiudere l’affare ci sia bisogno di un’uscita tra Pellegrini e Baldanzi. Continua anche la ricerca di un nuovo esterno offensivo per la Roma che monitora anche Fabio Silva, portoghese classe 2002 del Wolverhampton; Nico Gonzalez (1998) della Juventus e Ezzalzouli (2001) del Betis.