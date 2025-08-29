L’Inter continua ad essere molto attiva negli ultimi giorni di mercato. Nelle ultime ore è spuntata una nuova occasione per un profilo in difesa.

Inter, nel rush finale di mercato nel mirino Comuzzo

La dirigenza nerazzurra continua a lavorare per portare nuovi innesti nel proprio organico, anche in vista dei numerosi impegni della stagione. L’Inter monitora attentamente già da tempo Pietro Comuzzo. Il giovane talente ha rifiutato l’Arabia Saudita, ma potrebbe dire di sì per la squadra di Chivu. Un difensore giovane ma già pronto per l’immediato in Serie A. Alla formazione della Beneamata urgono rinforzi nel reparto arretrato.

Il giovanissimo Comuzzo sarebbe perfetto per la difesa a tre di Chivu per dare il suo contributo: il classe 2005 potrebbe arrivare negli ultimi giorni di mercato. Un ultimo regalo a Chivu per fronteggiare le avversarie in questo campionato che si dichiara già avvincente. Il giocatore costerà circa 30 milioni di euro e il patron della Viola non ha intenzione di fare sconti.