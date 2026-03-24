Il calciomercato Inter si sta concentrando su uno dei principali obiettivi: il nuovo portiere. La società nerazzurra sa che è un argomento delicato, la scelta del portiere è importante. Le ricerche ed i sondaggi hanno fatto fermare il mirino su Guglielmo Vicario.

Calciomercato Inter, Vicario ha dato l’ok

L’obiettivo numero uno dell’Inter, per il dopo-Sommer, ha già un nome: Guglielmo Vicario. Il classe 1996 sta vivendo un momento complicato al Tottenham. Il 17° posto in classifica degli Spurs mette tutti in discussione, quindi il portiere ha intenzione di darsi ad una nuova esperienza. L’Inter ha intenzione di provare ad approfittare della situazione per strappare il portiere italiano agli inglesi.

Piero Ausilio è già volato a Londra per avviare i primi contatti, ma c’è una novità importante che fa piacere all’ambiente nerazzurro: la società lombarda avrebbe già incassato la piena disponibilità di Vicario a trasferirsi a Milano nella prossima stagione. Il portiere italiano, che è cresciuto nelle giovanili dell’Udinese, ha dato priorità al suo futuro, considerando la situazione al Tottenham e avrebbe datol’ok all’Inter in vista della prossima stagione. In questa stagione ha giocato 43 partite tra campionato, Champions League, FA Cup e Supercoppa, subendo 65 reti.